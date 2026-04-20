Venerdì 24 aprile 2026, l’ASST di Cremona organizza un open day vaccinale dedicato alle persone over 65 presso il Centro HUB di via Dante 134. L’obiettivo dell’iniziativa è offrire un’opportunità di protezione contro i rischi legati a malattie infettive, facilitando l’accesso alla vaccinazione senza prenotazione. L’evento mira a coinvolgere questa fascia di popolazione in un contesto di prevenzione e tutela della salute pubblica.

L’ASST di Cremona ha pianificato un intervento diretto sulla salute pubblica per venerdì 24 aprile 2026, con un open day vaccinale presso il Centro HUB di via Dante 134. L’iniziativa, che si svolgerà dalle 8.30 alle 14.30, è rivolta specificamente ai cittadini con più di 65 anni che non hanno mai ricevuto i vaccini oggetto della giornata, permettendo l’accesso senza necessità di prenotazione al piano terra della struttura. Questa operazione rientra nel più ampio quadro della Settimana Mondiale delle Vaccinazioni promossa dall’Organizzazione Mondiale della Salute, prevista dal 24 al 30 aprile 2026. L’obiettivo dell’ASST cremonese è concentrare gli sforzi preventivi su due patologie che colpiscono duramente la popolazione anziana: le infezioni da pneumococco e l’herpes zoster, noto comunemente come fuoco di Sant’Antonio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cremona, open day vaccinale per over 65: protezione contro i rischi

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