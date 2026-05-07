Papillomavirus umano Hpv open day vaccinale giovedì 14 maggio

Giovedì 14 maggio si terrà un open day vaccinale dedicato alla prevenzione del Papillomavirus umano (Hpv). L’iniziativa, promossa dall’Azienda Usl di Piacenza, prevede un accesso libero e gratuito per i giovani nati, con l’obiettivo di promuovere l’immunizzazione contro il virus. La giornata si inserisce in un percorso di sensibilizzazione sulla semplicità di gesti che contribuiscono alla tutela della salute, basati su evidenze scientifiche.

La prevenzione passa anche da gesti semplici, accessibili e fondati su solide evidenze scientifiche. In quest’ottica l’Azienda Usl di Piacenza organizza una seduta vaccinale ad accesso libero dedicata all’immunizzazione contro il Papillomavirus umano (Hpv), rivolta ai ragazzi e alle ragazze nati.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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