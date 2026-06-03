Onorificenze in Prefettura | Il premio a chi incarna i valori della Costituzione

Durante una cerimonia ufficiale in Prefettura sono state consegnate 22 onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e 15 attestati ai neo Maestri del Lavoro. Il prefetto ha definito l’evento come una giornata importante e solenne. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti di istituzioni e cittadini, sottolineando il valore delle onorificenze come riconoscimento ai cittadini che incarnano i principi della Costituzione.

"Una giornata importante e solenne". Così il prefetto di Bologna, Enrico Ricci, ha aperto la cerimonia ufficiale di consegna delle 22 onorificenze dell’Ordine Al Merito della Repubblica Italiana e dei 15 attestati ai neo Maestri del Lavoro bolognesi. "Sono state premiate persone ben note in città, che attuano i principi della Costituzione. Il messaggio del presidente Mattarella è quello di dare questa onorificenza a persone che incarnano i valori della Carta, ponendosi al servizio della comunità", prosegue il prefetto. Presenti il sindaco Matteo Lepore, autorità civili e miltiari ei rappresentanti dei Comuni. Dopo la cerimonia in piazza, nel pomeriggio sono proseguiti gli eventi per l’80° anniversario della Repubblica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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