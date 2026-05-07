Il premio 'Spes 2026' è stato assegnato a un rappresentante di spicco durante una cerimonia a Roma. La motivazione ufficiale sottolinea come la persona premiata incarni i principi fondamentali della Repubblica in un momento storico complesso. La premiazione si è svolta alla presenza di figure politiche e istituzionali, che hanno riconosciuto il ruolo di questa figura nel sostenere i valori democratici. La consegna del riconoscimento si è tenuta oggi, con interventi di vari rappresentanti.

Roma, 7 mag. - (Adnkronos) - “In tempi così difficili, in cui le grandi istituzioni vengono messe in pericolo e delegittimate, vogliamo dare un segnale di alta testimonianza premiando Ugo Zampetti, segretario generale del Quirinale, una figura che incarna i valori della Repubblica e il senso del dovere di chi lavora nel silenzio operoso e non sotto i riflettori”. Lo ha dichiarato Valerio De Luca, Presidente della Fondazione Aises e Direttore della Spes Academy “Carlo Azeglio Ciampi”, a margine della consegna del premio Spes 2026 ad Ugo Zampetti. Il premio è stato istituito dalla Fondazione Aises e ideato dalla presidente Giuseppina Rubinetti. “È un segnale per le giovani generazioni affinché tengano alta la guardia - ha aggiunto De Luca - ma lo è anche per le istituzioni stesse affinché investano nella formazione del capitale umano.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Premio 'Spes 2026' a Zampetti, De Luca: "Incarna i valori della Repubblica in tempi difficili"

De Luca (Aises): “Premio SPES a Zampetti, figura che incarna valori della Repubblica”

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