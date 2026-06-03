Durante una cerimonia, sono state consegnate onorificenze al Merito a individui che si sono distinti per il loro impegno. Le premiazioni hanno riconosciuto persone che hanno contribuito in modo significativo, spesso senza ricevere pubblicità. Le autorità hanno sottolineato il ruolo di questi cittadini nel favorire il progresso e il benessere della comunità. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e premiati, che hanno ringraziato per il riconoscimento.

"Avete saputo fare la differenza, spesso lontano dai riflettori, contribuendo a costruire una società migliore": lo ha detto ieri il prefetto di Sondrio Anna Pavone, rivolgendosi agli undici cittadini cui nell’ambito delle celebrazioni per l’80° anniversario della proclamazione della Repubblica sono state consegnate le onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica conferite dal capo dello Stato Sergio Mattarella, in una sala consiliare della Provincia, a Palazzo Muzio, gremita e dove l’emozione era davvero palpabile. "Sono tanti – ha sottolineato il prefetto, anticipando che ci sarà anche un dodicesimo diploma – segno che questa terra esprime cittadini impegnati sempre per il bene comune". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Onorificenze al Merito: "Nella terra dell’impegno avete fatto la differenza lontano dai riflettori"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Galliani, Cavasinni spara a zero: “Avete fatto i por*i comodi e sguazzato con i vostri compagnucci, baciate per terra se avete vinto la Champions. Ci avete rovinato…”Durante un evento a Solomeo, in provincia di Perugia, Adriano Galliani si è lasciato andare a dure critiche nei confronti di alcuni protagonisti del...

Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, sei gli insigniti a PiacenzaIl 28 maggio nel Salone delle Armi si terrà la cerimonia di consegna delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana a sei persone...

Temi più discussi: Consegnate le Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana; Maldive, da Mattarella onorificenza al merito ai sub finlandesi; Milano celebra l'80° della Repubblica: 62 onorificenze al Merito, dal finanziere al re dei Guinness; Consegnate le Onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica.

Festa della Repubblica, Savona celebra l’80° anniversario: consegnate 12 onorificenze al Merito dlvr.it/TSr8ZG @LaStampa x.com

Onorificenze al Merito: Nella terra dell’impegno avete fatto la differenza lontano dai riflettoriLa premiazione a Sondrio dei cittadini, nella sala consiliare di Palazzo Muzio. Il prefetto Pavone ha annunciato i conferimenti del capo dello Stato. L’onestà, il rigore e l’attenzione agli ultimi de ... ilgiorno.it

Onorificenze al Merito della Repubblica, 57 i Torinesi che si sono distintiSono 57, nel giorno della Festa della Repubblica, i cittadini di Torino e provincia premiati per il contributo che hanno portato alla loro comunità. Medici, membri delle forze dell'ordine, giornalisti ... torinoggi.it

Justin Termine spiega perché è stato l'unico voto a non avere Wembanyama nella prima squadra All-NBA reddit