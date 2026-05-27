Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana sei gli insigniti a Piacenza

Da ilpiacenza.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 28 maggio nel Salone delle Armi si terrà la cerimonia di consegna delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana a sei persone di Piacenza. La premiazione sarà condotta dal prefetto.

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Il 28 maggio nel Salone delle Armi il prefetto Patrizia Palmisani consegnerà le onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Ecco gli insigniti:UfficialeColonnello Pierantonio BredaIl Colonnello Pierantonio Breda, Comandante Provinciale dell’Arma Carabinieri di Piacenza, ha. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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Dodici onorificenze dellOrdine Al merito della Repubblica Italiana

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