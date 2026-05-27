Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana sei gli insigniti a Piacenza
Il 28 maggio nel Salone delle Armi si terrà la cerimonia di consegna delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana a sei persone di Piacenza. La premiazione sarà condotta dal prefetto.
Il 28 maggio nel Salone delle Armi il prefetto Patrizia Palmisani consegnerà le onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Ecco gli insigniti:UfficialeColonnello Pierantonio BredaIl Colonnello Pierantonio Breda, Comandante Provinciale dell’Arma Carabinieri di Piacenza, ha. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Dodici onorificenze dellOrdine Al merito della Repubblica Italiana
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Come funziona l'ordine di precedenza per un gran numero di onorificenze/decorazioni straniere? reddit