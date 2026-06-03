Onorificenze al Merito della Repubblica consegnate | ecco tutti gli insigniti
A Catania si è svolta la cerimonia di consegna delle onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica italiana per la festa della Repubblica. Durante l'evento, sono stati premiati diversi cittadini con medaglie e riconoscimenti ufficiali. La cerimonia si è tenuta nel rispetto delle tradizioni, con la consegna delle onorificenze in un luogo pubblico. Sono stati ufficialmente insigniti di riconoscimenti vari individui per le loro attività.
Catania ha celebrato la festa della Repubblica con la cerimonia di consegna delle onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica italiana. L'appuntamento si è tenuto nel pomeriggio di ieri, 2 giugno 2026, nella corte Mariella Lo Giudice del Palazzo della Cultura.La manifestazione, condotta. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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