Onorificenze al Merito della Repubblica consegnate | ecco tutti gli insigniti

Notizia in breve

A Catania si è svolta la cerimonia di consegna delle onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica italiana per la festa della Repubblica. Durante l'evento, sono stati premiati diversi cittadini con medaglie e riconoscimenti ufficiali. La cerimonia si è tenuta nel rispetto delle tradizioni, con la consegna delle onorificenze in un luogo pubblico. Sono stati ufficialmente insigniti di riconoscimenti vari individui per le loro attività.