Onorificenze al Merito della Repubblica consegnate | ecco tutti gli insigniti

Da cataniatoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Catania si è svolta la cerimonia di consegna delle onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica italiana per la festa della Repubblica. Durante l'evento, sono stati premiati diversi cittadini con medaglie e riconoscimenti ufficiali. La cerimonia si è tenuta nel rispetto delle tradizioni, con la consegna delle onorificenze in un luogo pubblico. Sono stati ufficialmente insigniti di riconoscimenti vari individui per le loro attività.

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Catania ha celebrato la festa della Repubblica con la cerimonia di consegna delle onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica italiana. L'appuntamento si è tenuto nel pomeriggio di ieri, 2 giugno 2026, nella corte Mariella Lo Giudice del Palazzo della Cultura.La manifestazione, condotta. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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