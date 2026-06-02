2 giugno le onorificenze dell’Ordine Al merito della Repubblica Italiana | i nomi degli insigniti
Il 2 giugno, in occasione della celebrazione degli ottant’anni della Repubblica, sono stati consegnati 25 riconoscimenti dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana”. I premi sono stati conferiti con decreto del presidente della Repubblica, su proposta del presidente del Consiglio dei Ministri. I nominativi degli insigniti sono stati resi noti in questa occasione.
Perugia celebra gli ottanta anni della Repubblica. E sono 25 gli insigniti delle onorificenze dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana”, conferite con decreto del presidente della Repubblica su proposta del presidente del Consiglio dei Ministri. Ecco tutti i premiati. Fabrizio Martelli. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Prefettura di Salerno, Attilio DE LISA Cavaliere dell'ordine al Merito della Repubblica Italiana
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