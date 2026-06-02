2 giugno le onorificenze dell’Ordine Al merito della Repubblica Italiana | i nomi degli insigniti

Da perugiatoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 2 giugno, in occasione della celebrazione degli ottant’anni della Repubblica, sono stati consegnati 25 riconoscimenti dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana”. I premi sono stati conferiti con decreto del presidente della Repubblica, su proposta del presidente del Consiglio dei Ministri. I nominativi degli insigniti sono stati resi noti in questa occasione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Perugia celebra gli ottanta anni della Repubblica. E sono 25 gli insigniti delle onorificenze dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana”, conferite con decreto del presidente della Repubblica su proposta del presidente del Consiglio dei Ministri. Ecco tutti i premiati. Fabrizio Martelli. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Prefettura di Salerno, Attilio DE LISA Cavaliere dell'ordine al Merito della Repubblica Italiana

Video Prefettura di Salerno, Attilio DE LISA Cavaliere dell'ordine al Merito della Repubblica Italiana

Notizie e thread social correlati

Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, sei gli insigniti a PiacenzaIl 28 maggio nel Salone delle Armi si terrà la cerimonia di consegna delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana a sei persone...

Leggi anche: 80° anniversario della Repubblica: i nomi degli insigniti delle onorificenze nel salernitano

Temi più discussi: 2 giugno 2026 - Festa della Repubblica; Festa della Repubblica; 2 giugno, ecco i nuovi Ufficiali e Cavalieri dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana; Pescara celebra gli 80 anni della Repubblica: cerimonia solenne, onorificenze e studenti protagonisti.

repubblica italiana 2 giugno le onorificenzeBuon compleanno, Repubblica ItalianaAl Teatro Splendor di Aosta, dalle 17, la consegna delle onorificenze ai nuovi insigniti. Due nuovi Ufficiali e sei nuovi Cavalieri ... rainews.it

repubblica italiana 2 giugno le onorificenzeGli chef Cerea, Oldani e Morelli tra le Onorificenze al Merito della RepubblicaCavalieri, ufficiali, commendatori e grandi ufficiali, sono 62 i milanesi che il 2 giugno, in occasione dell'80° anniversario della fondazione della Repubblica, riceveranno le Onorificenze dell'Ordine ... ansa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web