Nasce il Partito dei Sindaci il 12 giugno l’ufficiale presentazione con Alessandro Onorato

Il 12 giugno a Roma viene presentato ufficialmente il Partito dei Sindaci. La nuova forza politica è il risultato dell’evoluzione del “Progetto civico nazionale”, avviato alla fine del 2025 dall’assessore capitolino. La presentazione si svolge in una conferenza pubblica, con la partecipazione di rappresentanti del movimento e di alcuni sindaci provenienti da diverse zone della regione.

Il 12 giugno a Roma debutta la nuova forza politica dei sindaci, nata dall’evoluzione del “Progetto civico nazionale” avviato a fine 2025 dall’assessore capitolino Alessandro Onorato. La presentazione ufficiale avverrà alle 17 al Palazzo dei Congressi. Sul palco ci saranno tutti i vertici del centrosinistra che con questa evoluzione Onorato intende rafforzare: Elly Schlein per il Pd, Giuseppe Conte del M5S, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Avs, Riccardo Magi di +Europa ed Enzo Maraio del Psi. Dopo l’introduzione di Onorato, porteranno i saluti il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e quello di Napoli Gaetano Manfredi, presente in lista. Tra gli assenti eccellenti invece la prima cittadina di Genova Silvia Salis, che in passato aveva partecipato all’evento di lancio del progetto ma poi ha preso una strada diversa. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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