Nuova ondata di maltempo sull’Italia oggi allerta gialla in 7 regioni

Oggi l’Italia si trova sotto l’effetto di una nuova ondata di maltempo che interessa diverse aree del paese. Sono previste piogge intense, temporali e venti di burrasca, accompagnati anche da grandine. A causa di queste condizioni meteorologiche, le autorità hanno diramato l’allerta gialla in sette regioni, segnalando possibili criticità lungo le zone interessate. La situazione rimane sotto osservazione, con aggiornamenti previsti nel corso della giornata.

(Adnkronos) – Piogge, temporali, ma anche venti di burrasca e grandine. Ancora un'ondata di maltempo a colpire l'Italia oggi, giovedì 14 maggio, e a far scattare l'allerta meteo gialla in ben sette regioni. Nel mirino del meteo finiscono soprattutto le regioni del Centro-Nord. Un’ampia circolazione depressionaria, con centro d’azione sul Mare del Nord, pilota impulsi perturbati. L'articolo proviene da. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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