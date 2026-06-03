Oncologia | al Crob arriva la risonanza 3 Tesla con l’IA
Al Crob è stata installata una risonanza magnetica 3 Tesla dotata di intelligenza artificiale. La nuova apparecchiatura permette di migliorare la precisione nelle diagnosi oncologiche rispetto alle tecnologie precedenti. L’uso dell’IA consente di analizzare immagini più dettagliate e di individuare anomalie con maggiore accuratezza. La tecnologia si integra nel percorso diagnostico, senza alterare le procedure cliniche già in uso. La risonanza sarà dedicata a supportare i medici nel processo di identificazione e caratterizzazione di eventuali lesioni tumorali.
Come cambierà la precisione delle diagnosi oncologiche grazie all'intelligenza artificiale?. Quanto inciderà questo investimento sulla riduzione delle liste d'attesa in Basilicata?. Perché questa tecnologia può fermare la migrazione sanitaria verso altre regioni?. Come è stato possibile completare l'installazione del macchinario in soli cinque mesi?.? In Breve Investimento di 1.393.240 euro tramite programma PR FESR FSE+ Basilicata 20212027. Lavori completati in soli cinque mesi dopo lo smontaggio della vecchia unità nel 2025. Massimo De Fino sottolinea l'efficienza operativa durante la gestione del cantiere. Tecnologia riduce la migrazione sanitaria verso altre regioni per i cittadini lucani. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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