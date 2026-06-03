Oncologia | al Crob arriva la risonanza 3 Tesla con l’IA

Notizia in breve

Al Crob è stata installata una risonanza magnetica 3 Tesla dotata di intelligenza artificiale. La nuova apparecchiatura permette di migliorare la precisione nelle diagnosi oncologiche rispetto alle tecnologie precedenti. L’uso dell’IA consente di analizzare immagini più dettagliate e di individuare anomalie con maggiore accuratezza. La tecnologia si integra nel percorso diagnostico, senza alterare le procedure cliniche già in uso. La risonanza sarà dedicata a supportare i medici nel processo di identificazione e caratterizzazione di eventuali lesioni tumorali.