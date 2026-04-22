Oncologia | il Crob brilla a Roma con 3 studi d’avanguardia

Durante il congresso della Federazione Italiana Società malattie dell’Apparato Digerente a Roma, il centro oncologico della Basilicata ha presentato tre studi scientifici di rilievo. Questi interventi hanno riguardato approfondimenti su tematiche di ricerca avanzata nel campo dell’oncologia. La partecipazione ha visto coinvolti professionisti del settore, con focus sui risultati di studi condotti nel centro di riferimento.

L’eccellenza oncologica della Basilicata sbarca a Roma con tre interventi scientifici di alto profilo durante il congresso della Federazione Italiana Società malattie dell’Apparato Digerente. Il Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata (Crob) ha ottenuto un posto privilegiato nella sessione orale del convegno, un riconoscimento riservato esclusivamente ai lavori che presentano il maggior impatto e interesse nel della ricerca nazionale. Ricerca molecolare e medicina di precisione: i protagonisti del Crob. Il prestigio scientifico dell’istituto lucano si manifesta attraverso la selezione di studi cruciali per l’evoluzione delle cure oncologiche.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Oncologia: il Crob brilla a Roma con 3 studi d’avanguardia Notizie correlate Ospedale e Unipg, Perugia all'avanguardia: ematologia brilla in Italia"Dall'inizio di questo anno accademico, la struttura perugina ospita il vincitore di un dottorato di ricerca di interesse nazionale nel campo della... Crob: 20 milioni per la sanità, il polo d’eccellenza che attira l’ItaliaL’innovazione tecnologica e l’eccellenza clinica trovano un centro nevralgico a Rionero in Vulture, dove l’Irccs Crob ha presentato le nuove... Tutti gli aggiornamenti l’Irccs Crob presenta i nuovi investimenti tecnologici da 20 milioni di euroIl Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata apre le sue porte alla cittadinanza per presentare tutte le grandi tecnologie di ultima generazione e top di gamma acquisite con l’imponente proget ... basilicata24.it Tecnologie avanzate e rafforzamento dell’offerta oncologica: l’intervento dell’assessore Latronico all’open day del CROBIn occasione dell’open day TecnoCrob, promosso dall’IRCCS Crob di Rionero in Vulture, Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata, l’assessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, ... lasiritide.it