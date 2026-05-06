Nuova risonanza magnetica 1.5 Tesla | presentata al Gom la nuova apparecchiatura di radiologia

Questa mattina, nell’aula Spinelli del Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria, è stata presentata una nuova apparecchiatura di radiologia, una risonanza magnetica 1.5 Tesla. L'evento ha visto la partecipazione di operatori sanitari e rappresentanti dell’ospedale, che hanno assistito alla presentazione della tecnologia. La nuova macchina è stata installata recentemente e sarà utilizzata per esami diagnostici più dettagliati.

Questa mattina l’aula Spinelli del Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria ha ospitato la presentazione della nuova risonanza magnetica 1.5 Tesla, installata presso l'Unione operativa complessa radiologia. Un investimento importante che arricchisce il parco tecnologico del reparto e.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate L’Asst di Lodi: in Radiologia cento Tac al giorno, a Codogno entro giugno arriva la nuova risonanza magneticaLodi – La Radiologia dell’Asst di Lodi guarda al futuro, con un piano di investimenti importanti, nuove tecnologie, obiettivi ambiziosi sugli... Sanità, inaugurata la nuova risonanza magnetica di ultima generazioneUna nuova risonanza magnetica di ultima generazione che permetterà analisi più veloci ed efficaci in particolare riguardo all’ambito... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Inaugurata la nuova Risonanza Magnetica da 1,5 Testa elio-free; GOM di Reggio, al Riuniti l’inaugurazione della nuova Risonanza Magnetica 1.5 Tesla; A D’Amore Hospital diagnosi più rapide e immagini più precise grazie alla nuova Risonanza Magnetica con AI; Il Centro Diagnostico Italiano apre una nuova sede a due passi da San Babila, nel cuore di Milano. GOM di Reggio, al Riuniti l’inaugurazione della nuova Risonanza Magnetica 1.5 TeslaIl Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria compie un importante passo avanti nel potenziamento della propria dotazione tecnologica. La Direzione Strategica ha infatti annunciato l’inaugurazio ... citynow.it Monza, inaugurata la nuova Risonanza Magnetica ‘elio-free’. È dotata di intelligenza artificiale ed esperienza immersivaMonza, 10 aprile 2026 – Un salto tecnologico decisivo per la diagnostica del territorio: alla Radiologia della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori è stata inaugurata questa mattina la nuova ... ilgiorno.it Reggio Calabria, svolta al GOM: inaugurata una nuova Risonanza Magnetica 1.5 Tesla | FOTO E VIDEO - facebook.com facebook