L’Organizzazione mondiale della sanità ha comunicato che ci vorranno circa due o tre settimane per avviare la sperimentazione di un antivirale destinato a ridurre il rischio di infezione da Ebola tra le persone entrate in contatto con soggetti malati. La decisione si basa sulla disponibilità di un farmaco già in fase di studio e sulla necessità di iniziare rapidamente le prove cliniche. Nessuna data è stata ancora fissata per l’avvio ufficiale delle sperimentazioni.

Potrebbero bastare due-tre settimane per avviare la sperimentazione di un antivirale che riduce il rischio di sviluppare il virus Ebola nelle persone che hanno avuto contatti con persone malate. Lo ha reso noto l’Organizzazione Mondiale della Sanità. In questa epidemia di ebola da ceppo Bundibugyo. “quando consideriamo la prevenzione non stiamo aspettando i vaccini, dato che abbiamo un nuovo sviluppo: un antivirale orale, l ‘obeldesivir “, ha detto Vasee Moorthy, membro del Chief Scientist’s Office dell’ Oms. Oms: a breve al via test con farmaco preventivo per Ebola. Al momento, ha affermato il ricercatore, i diversi partner “stanno collaborando per redigere il protocollo per una sperimentazione clinica che valuti l’efficacia di obeldesivir come possibile opzione nel caso di profilassi post-esposizione “. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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© Gbt-magazine.com - Oms – Ebola: 2-3 settimane per avviare la sperimentazione di un antivirale

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