OMS | emergenza sanitaria internazionale per raro ceppo di Ebola

L'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato un'emergenza sanitaria internazionale a causa di un nuovo focolaio di Ebola in Congo e Uganda. Le autorità locali stanno monitorando la diffusione del virus, che ha già causato diverse infezioni e decessi. Le autorità sanitarie stanno attuando misure di contenimento e sorveglianza. La situazione è sotto stretta osservazione, mentre si cercano strategie per limitare la diffusione del virus nella regione.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato domenica un’emergenza sanitaria internazionale a causa di un raro ceppo di Ebola che ha ucciso decine di persone nella Repubblica Democratica del Congo. L’epidemia al momento non è classificata come pandemia perché, spiega l’Oms, non ne rispetta i criteri. ANSA L’Organizzazione africana per la salute pubblica ha annunciato una nuova epidemia di virus Ebola in Congo e Uganda. Secondo l’organizzazione, finora sono stati registrati 65 decessi e 246 contagi. I Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) hanno dichiarato di “monitorare le segnalazioni di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda e di fornire assistenza tecnica ai rispettivi governi”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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OMS dichiara emergenza sanitaria per raro ceppo di Ebola | 17/05/2026

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