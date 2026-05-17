L’Organizzazione mondiale della sanità ha emesso un avviso riguardo alla diffusione di una nuova variante del virus Ebola, denominata Bundibugyo, in alcune regioni dell’Africa. Questa variante è risultata più letale rispetto ai ceppi precedenti, secondo i primi studi condotti. Gli esperti segnalano che i sintomi clinici tendono a evolversi nel tempo, con alcune differenze rispetto alle manifestazioni iniziali osservate in altre forme del virus. La situazione ha portato a un aumento delle misure di sorveglianza e controllo nelle aree colpite.

? Punti chiave Perché la variante Bundibugyo è più letale dei ceppi precedenti?. Come si evolvono i sintomi clinici dopo la fase iniziale?. Perché l'OMS non riesce a mappare i contagiati con precisione?. Quali strategie utilizzeranno i medici senza vaccini specifici disponibili?.? In Breve 246 casi sospetti e 80 decessi tra Congo e Uganda.. Variante isolata nel 2007 in Uganda occidentale con 42 morti su 131 contagiati.. Quattro operatori sanitari colpiti dai sintomi della febbre emorragica virale.. Assenza di vaccini commerciali o terapie specifiche per il ceppo Bundibugyo.. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria internazionale in Africa a causa della variante Bundibugyo del virus Ebola, con 246 casi sospetti e 80 vittime già registrati tra la Democratica del Congo e l’Uganda. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Emergenza Ebola: l’OMS allerta per la variante Bundibugyo in Africa

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