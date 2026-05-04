Omicidio di Eros Rossi a Brindisi l'autopsia conferma 200 colpi di cacciavite al volto fatale quello alla carotide

A Brindisi, si sono concluse le analisi autoptiche sull'omicidio di Eros Rossi, che è stato colpito con 203 fendenti di cacciavite. Le ferite sono state riscontrate principalmente sul volto, mentre quella che ha causato la morte è stata alla carotide. Il corpo presenta numerose lesioni da arma bianca, confermando la brutalità dell’aggressione. La polizia continua le indagini per identificare i responsabili.

Eros Rossi è stato ucciso con 203 colpi di cacciavite. Le ferite sono soprattutto al volto mentre quella fatale è alla carotide. L'indagato confessa ma dice di aver agito per legittima difesa.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Omicidio Eros Rossi, i primi risultati dell'autopsia: oltre 200 i colpi infertiBRINDISI - Se il gip del tribunale di Brindisi Simone Orazio, nell'ordinanza che dispone la custodia in carcere di Teodoro Cavaliere, ha parlato di... Omicidio a Torre Canne: oltre cento i colpi inferti sul corpo di Eros RossiBRINDISI - Oltre cento i colpi inferti sul corpo, ma soprattutto sul viso, di Eros Rossi. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Omicidio a Torre Canne: oltre cento i colpi inferti sul corpo di Eros Rossi; Omicidio Rossi a Fasano: Sferrati 100 colpi di cacciavite. Cavaliere ha inviato le foto del cadavere al padre e alla ex; Omicidio di Eros Rossi, ancora molte cose da chiarire; Fasano, omicidio Eros Rossi: eseguita l’autopsia per fare luce sulla dinamica. Omicidio di Eros Rossi a Brindisi, l’autopsia conferma 200 colpi di cacciavite al volto, fatale quello alla carotideEros Rossi è stato ucciso con 203 colpi di cacciavite. Le ferite sono soprattutto al volto mentre quella fatale è alla carotide ... fanpage.it Omicidio a Torre Canne, Eros Rossi ucciso con decine di colpi: indagini in corso sulla dinamicaFASANO (BRINDISI) – Un omicidio brutale, ancora avvolto da diversi punti da chiarire, scuote la comunità tra Torre Canne e Brindisi. Eros Rossi, 41 anni, è stato trovato senza vita all’interno di una ... brindisisera.it Omicidio a Torre Canne, Eros Rossi ucciso con decine di colpi: indagini in corso sulla dinamica - facebook.com facebook