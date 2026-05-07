Profanazione bara Pamela Genini l’ex Francesco Dolci indagato | Casa ribaltata hanno smontato anche il camino

Un uomo è indagato per aver profanato la tomba dell'ex fidanzata e amica, con accuse di vilipendio di cadavere. Dopo le perquisizioni, ha riferito che le forze dell'ordine hanno rimosso oggetti dalla sua abitazione, inclusi camini e stufe, e hanno ribaltato le case durante le operazioni. La vicenda riguarda la profanazione di una bara e le successive investigazioni.

Le prime rivelazioni di Francesco Dolci, indagato per vilipendio di cadavere e profanazione della tomba dell'ex fidanzata e amica Pamela Genini, dopo le perquisizioni: "Mi hanno ribaltato tutte le case, si sono messi a smontare i camini, le stufe".🔗 Leggi su Fanpage.it

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