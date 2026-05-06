Francesco Dolci è indagato per la profanazione della tomba dell'ex fidanzata Pamela Genini

Un uomo è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Bergamo con l’accusa di aver profanato la tomba di una donna, ex fidanzata e amica, deceduta. L’indagine riguarda anche il furto di oggetti dalla tomba. Al momento, è l’unico soggetto coinvolto nell’inchiesta, che continua a seguire le verifiche sulla vicenda.

Francesco Dolci, ex fidanzato e amico di Pamela Genini, è stato indagato (primo e unico al momento) nell'inchiesta della Procura di Bergamo per vilipendio di cadavere e furto.🔗 Leggi su Fanpage.it

Profanata la tomba di Pamela Genini, interrogato l'ex fidanzato - Ore 14 del 14/04/2026

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