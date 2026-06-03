Omicidio Nowak scuote Inghilterra proteste in piazza e scontro Farage-Starmer

Le proteste per l’omicidio di un 18enne avvenuto in Inghilterra si sono concluse con scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. La vittima è stata accoltellata a morte da un 23enne di origini sikh. La vicenda ha portato a tensioni tra sostenitori di diverse figure politiche, con scontri pubblici tra rappresentanti di partito. La polizia ha riportato numerosi interventi per gestire le proteste e le tensioni in diverse città.

(Adnkronos) – Le proteste per l'omicidio del 18enne Henry Nowak, accoltellato a morte dal 23enne sikh Vickrum Digwa, infiammano l'Inghilterra. Due persone sono state arrestate in seguito alle manifestazioni e ai disordini di ieri davanti alla stazione di polizia di Southampton, nel sud dell’Inghilterra. Online, negli ultimi giorni, hanno iniziato a circolare i video che. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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