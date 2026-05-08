Il ribaltone britannico | l’Inghilterra punisce Starmer Farage vola

In Inghilterra, alle recenti elezioni locali, il Partito Laburista ha subito una pesante sconfitta, mentre in Scozia e Galles i risultati sono stati deludenti. Questa giornata segna un cambiamento significativo per il panorama politico britannico, con il leader del partito principale che ha visto diminuire il proprio consenso tra gli elettori. Nel frattempo, un politico di orientamento euroscettico ha visto aumentare il proprio seguito, rafforzando la sua posizione politica nel paese.

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Keir Starmer e il Partito Laburista hanno subito una drastica sconfitta al voto locale in Inghilterra che, sommato alle elezioni deludenti in Scozia e Galles, disegna i contorni di un giovedì nero per la formazione che dal 2024 governa il Regno Unito. Il voto per le circoscrizioni locali ha sancito il tracollo laburista a favore di Reform Uk, il partito di destra nazionalista guidato da Nigel Farage che, mentre scriviamo, ha già guadagnato 625 seggi nei consigli locali tra quellio già assegnati, mentre i Laburisti ne hanno persi 443 e il Partito Conservatore ben 353. Sorprendentemente, balzano alle spalle della destra i Liberaldemocratici, che salgono di 30 seggi, mentre si inizia a vedere l’effetto Zach Polanski sul Partito Verde, che guadagna 78 seggi.🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Il ribaltone britannico: l’Inghilterra punisce Starmer, Farage vola Notizie correlate Amministrative Gb, disfatta per Starmer: “Risultati amari”. Farage vola, Labour in crisi(Adnkronos) – Batosta annunciata per il Partito laburista del premier britannico Keir Starmer nelle elezioni amministrative nel Regno Unito, tornata... Leggi anche: GB, domani le amministrative. Ipotesi boom verdi e Farage, Starmer rischia Contenuti di approfondimento Inghilterra, studenti in fila per gli antibiotici dopo l'epidemia di meningite BCanterbury (Inghilterra), 17 mar. (askanews) - Studenti in fila per ricevere antibiotici in seguito a un'epidemia di meningite B che il ministro della Salute britannico, Wes Streeting, ha definito ... ilmattino.it Epidemia di meningite in Inghilterra, appello di Starmer ai ragazzi: VaccinateviContinua a preoccupare l'epidemia di meningite acuta che ha colpito il sud dell’Inghilterra. È salito a 27 il numero dei casi registrati nell’ultima settimana: lo rende noto in un aggiornamento la UK ... tg24.sky.it