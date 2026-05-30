Un uomo è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso il suocero, colpito a colpi di pietra mentre cercava di difendere la figlia. L’omicidio è avvenuto il 29 maggio in un comune della provincia di Pordenone. La vittima aveva 51 anni. L’arrestato è stato posto in fermo. Le forze dell’ordine stanno ancora indagando sui dettagli dell’accaduto.

PORCIA (PORDENONE) - Fabrizio Barberini è in stato di fermo per l'omicidio di Marius Adrian Dorobantu, il suocero che il 51enne ha ucciso nel pomeriggio del 29 maggio a Porcia. La vittima, 59 anni, era intervenuta per difendere sua figlia da Barberini, che ne è l'ex compagno. Tra i due è nata una colluttazione durante la quale il 51enne ha colpito il rivale con una pietra. L'omicidio Il delitto si è consumato in via Zuccolo, davanti all'abitazione della donna. Lì Barberini l'aveva raggiunta e aggredita sia verbalmente che fisicamente. Lui si era barricata in casa e aveva chiamato il 112 ma prima che le forze dell'ordine potessero raggiungerla Barberini si era trovato davanti, nel giardino, l'ex suocero accorso per difendere la figlia. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Fabrizio Barberini arrestato per l'omicidio del suocero Marius Adrian Dorobantu. Ucciso a colpi di pietra mentre difendeva la figlia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Fabrizio Barberini uccide a colpi di pietra il suocero Marius Adrian Dorobantu dopo la lite con la exUn uomo ha ucciso il suocero a colpi di pietra durante una lite con l'ex compagna.

Omicidio a Porcia, padre ucciso mentre difendeva la figlia dall’ex compagno: cosa è successoUn uomo di 59 anni è stato ucciso durante una lite nel pomeriggio di venerdì 29 maggio a Porcia, in provincia di Pordenone.

Temi più discussi: Lite con l'ex moglie, uccide il suocero. Le bottigliate, i figli terrorizzati, le bugie agli agenti: Mi ha massacrato; Omicidio a Porcia vicino Pordenone, uomo di 59 anni ucciso dall'ex fidanzato della figlia: la stava difendendo; Fabrizio Barberini uccide a colpi di pietra il suocero Marius Adrian Dorobantu dopo la lite con la ex; Lite familiare a Porcia: padre protegge la figlia ma viene ucciso dall’ex compagno di lei.

Litiga con l'ex moglie e uccide il suocero a colpi di pietra: chi è Luca Barberini, 50 anni, di Latina. L'aggressione davanti ai 3 figliUna relazione al capolinea, rabbia e rancori mai sopiti, una discussione degenerata nel sangue. Venerdì pomeriggio a Porcia, in provincia di Pordenone, Fabrizio Barberini, 50 ... ilmessaggero.it

Fabrizio Barberini uccide a colpi di pietra il suocero Marius Adrian Dorobantu dopo la lite con la exPORCIA (PORDENONE) - Una relazione al capolinea, dove rabbia e rancori mai sopiti sfociano in violenza. Fabrizio Barberini, 50 anni, originario di Latina e residente da diversi anni nel Pordenonese, ... ilgazzettino.it