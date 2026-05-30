Fabrizio Barberini arrestato per l' omicidio del suocero Marius Adrian Dorobantu Ucciso a colpi di pietra mentre difendeva la figlia

Da ilgazzettino.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso il suocero, colpito a colpi di pietra mentre cercava di difendere la figlia. L’omicidio è avvenuto il 29 maggio in un comune della provincia di Pordenone. La vittima aveva 51 anni. L’arrestato è stato posto in fermo. Le forze dell’ordine stanno ancora indagando sui dettagli dell’accaduto.

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PORCIA (PORDENONE) - Fabrizio Barberini è in stato di fermo per l'omicidio di Marius Adrian Dorobantu, il suocero che il 51enne ha ucciso nel pomeriggio del 29 maggio a Porcia. La vittima, 59 anni, era intervenuta per difendere sua figlia da Barberini, che ne è l'ex compagno. Tra i due è nata una colluttazione durante la quale il 51enne ha colpito il rivale con una pietra. L'omicidio Il delitto si è consumato in via Zuccolo, davanti all'abitazione della donna. Lì Barberini l'aveva raggiunta e aggredita sia verbalmente che fisicamente. Lui si era barricata in casa e aveva chiamato il 112 ma prima che le forze dell'ordine potessero raggiungerla Barberini si era trovato davanti, nel giardino, l'ex suocero accorso per difendere la figlia. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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