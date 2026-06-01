Accusato dell' omicidio del padre della compagna Fabrizio Barberini si è avvalso della facoltà di non rispondere

Fabrizio Barberini, accusato dell’omicidio del padre della sua compagna, si è presentato davanti al giudice e ha scelto di non rispondere. L’udienza di convalida del fermo si è svolta lunedì 1 giugno nel tribunale di Pordenone. Barberini ha mantenuto il silenzio durante l’interrogatorio.

È rimasto in silenzio Fabrizio Barberini, indagato per l'omicidio di Marius Adrian Dorobantu. L'indagato si è presentato davanti al gip del tribunale di Pordenone dove si è svolto nel pomeriggio di lunedì 1 giugno l’udienza di convalida del fermo. Presenti anche i suoi avvocati: Francesco Sinigoi. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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