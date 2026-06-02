Omicidio a Roma accoltellato alla gola | morto un uomo Arrestato un 18enne

Un uomo è stato accoltellato alla gola e poi è morto in un’area di Roma. La polizia ha arrestato un 18enne sospettato dell’omicidio. Una donna ha chiamato le forze dell’ordine, urlando: “Me lo ha accoltellato, me lo ha accoltellato”. La scena si è svolta nel quartiere di Casal del Marmo, dove si sono rapidamente recate le forze dell’ordine. La dinamica dell’aggressione non è ancora stata chiarita.

“Me lo ha accoltellato, me lo ha accoltellato”. È la voce di una donna a squarciare il silenzio della notte a Casal del Marmo. Un omicidio si è consumato tra i palazzi di via Vignastellone 32. Un uomo di 50 anni è stato ammazzato a coltellate da un vicino di casa, un ragazzo di 18 anni. Omicidio. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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Accoltellato in un parcheggio a Pavia, muore 25enne

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