Casal del Marmo | 18enne arrestato dopo l’omicidio di un vicino

Notizia in breve

Un giovane di 18 anni è stato arrestato dopo aver ucciso un vicino durante una lite avvenuta mentre smaltivano i rifiuti in un quartiere di Roma. La discussione, scoppiata improvvisamente, si è trasformata in un'aggressione con un'arma bianca. Il ragazzo ha recuperato il coltello in pochi secondi, colpendo mortalmente l’altro uomo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno fermato il sospettato poco dopo.