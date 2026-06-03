Casal del Marmo | 18enne arrestato dopo l’omicidio di un vicino
Un giovane di 18 anni è stato arrestato dopo aver ucciso un vicino durante una lite avvenuta mentre smaltivano i rifiuti in un quartiere di Roma. La discussione, scoppiata improvvisamente, si è trasformata in un'aggressione con un'arma bianca. Il ragazzo ha recuperato il coltello in pochi secondi, colpendo mortalmente l’altro uomo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno fermato il sospettato poco dopo.
Cosa ha scatenato il litigio fatale durante lo smaltimento dei rifiuti?. Come ha fatto il diciottenne a recuperare l'arma bianca in pochi istanti?. Perché tra i due vicini di casa esistevano tensioni preesistenti?. Quali prove tecniche confermeranno la premeditazione dell'aggressione in via Villastellone?.? In Breve Litigio scatenato martedì 2 giugno per la gestione dei rifiuti in via Villastellone.. Aggredito con coltello alla gola il cinquantasettenne Luca Di Vito.. Diciottenne di origini colombiane rientra in casa per recuperare l'arma bianca.. Tensioni preesistenti tra i vicini di casa nel quartiere di Casal del Marmo.. Un diciottenne arrestato dopo l’omicidio di Luca Di Vito a Casal del Marmo: la dinamica del delitto in via Villastellone. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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