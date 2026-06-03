Casal del Marmo | 18enne arrestato dopo l’omicidio di un vicino

Da ameve.eu 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un giovane di 18 anni è stato arrestato dopo aver ucciso un vicino durante una lite avvenuta mentre smaltivano i rifiuti in un quartiere di Roma. La discussione, scoppiata improvvisamente, si è trasformata in un'aggressione con un'arma bianca. Il ragazzo ha recuperato il coltello in pochi secondi, colpendo mortalmente l’altro uomo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno fermato il sospettato poco dopo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Cosa ha scatenato il litigio fatale durante lo smaltimento dei rifiuti?. Come ha fatto il diciottenne a recuperare l'arma bianca in pochi istanti?. Perché tra i due vicini di casa esistevano tensioni preesistenti?. Quali prove tecniche confermeranno la premeditazione dell'aggressione in via Villastellone?.? In Breve Litigio scatenato martedì 2 giugno per la gestione dei rifiuti in via Villastellone.. Aggredito con coltello alla gola il cinquantasettenne Luca Di Vito.. Diciottenne di origini colombiane rientra in casa per recuperare l'arma bianca.. Tensioni preesistenti tra i vicini di casa nel quartiere di Casal del Marmo.. Un diciottenne arrestato dopo l’omicidio di Luca Di Vito a Casal del Marmo: la dinamica del delitto in via Villastellone. 🔗 Leggi su Ameve.eu

casal del marmo 18enne arrestato dopo l8217omicidio di un vicino
© Ameve.eu - Casal del Marmo: 18enne arrestato dopo l’omicidio di un vicino
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Rapina in supermercato. Quattro minorenni arrestati (video Polizia di Stato)

Video Rapina in supermercato. Quattro minorenni arrestati (video Polizia di Stato)

Notizie e thread social correlati

Roma, Omicidio a Casal del Marmo: fermato un 18enne dopo una lite tra viciniUn giovane di 18 anni è stato fermato dopo un omicidio avvenuto a Casal del Marmo, nella periferia nord-ovest di Roma.

Omicidio a Roma, 54enne accoltellato alla gola dopo una lite in strada a Casal del Marmo: fermato un 18enneUn uomo di 54 anni è stato accoltellato alla gola durante una lite in strada a Casal del Marmo, a Roma, martedì 2 giugno.

Temi più discussi: Omicidio a Roma, accoltellato alla gola: morto un uomo. Arrestato un 18enne; Roma Casal del Marmo, lite per i rifiuti finisce nel sangue: ucciso un 54enne. La polizia arresta un vicino di casa di 18 anni; Omicidio a Roma, 54enne accoltellato alla gola dopo una lite in strada a Casal del Marmo: fermato un 18enne; Omicidio a Roma dopo una lite per i rifiuti: ucciso a 57 anni davanti alla compagna da un 18enne.

casal del marmo casal del marmo 18enneOmicidio a Roma, 57enne accoltellato alla gola dopo una lite in strada a Casal del Marmo: fermato un 18enneUn uomo di 57 anni è stato ucciso in via Villastellone a Roma nella serata di martedì 2 giugno. Fermato un ragazzo di 18 anni, che l’avrebbe colpito al culmine di una lite condominiale. fanpage.it

casal del marmo casal del marmo 18enneOmicidio a Roma Casal del Marmo, lite per i rifiuti in condominio: 57enne ucciso davanti alla compagnaRoma, 57enne ucciso in via Villastellone dopo una lite per i rifiuti. Fermato un 18enne: indagini sui contrasti nel condominio ... ilquotidianodellazio.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web