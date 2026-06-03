Omicidio a Porcia | arresto convalidato per l’indagato Barberini
Un uomo è stato arrestato e il suo fermo è stato convalidato in seguito a un omicidio avvenuto a Porcia. L’indagato, noto come Barberini, ha riportato ferite che potrebbero influenzare la ricostruzione della vicenda. La difesa sta valutando come dimostrare che Barberini sia stato vittima di un’aggressione, cercando di chiarire le circostanze delle ferite e il coinvolgimento nel delitto.
Quali ferite riportate da Barberini potrebbero cambiare la dinamica del delitto? Come può la difesa dimostrare l'aggressione subita dall'indagato? Cosa hanno rivelato i nuovi sopralluoghi tecnici nell'abitazione di Porcia? Perché le lesioni dell'operaio sono fondamentali per la sua difesa??? In Breve Difesa propone obbligo di dimora per garantire lavoro a 3 figli minori Avvocato Mazzuccato contesta ricostruzione Procura basandosi su ferite subite da Barberini S . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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