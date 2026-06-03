Omicidio a Porcia | arresto convalidato per l’indagato Barberini

Notizia in breve

Un uomo è stato arrestato e il suo fermo è stato convalidato in seguito a un omicidio avvenuto a Porcia. L’indagato, noto come Barberini, ha riportato ferite che potrebbero influenzare la ricostruzione della vicenda. La difesa sta valutando come dimostrare che Barberini sia stato vittima di un’aggressione, cercando di chiarire le circostanze delle ferite e il coinvolgimento nel delitto.