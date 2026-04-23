Pavia omicidio di Gabriele Vaccaro | convalidato l’arresto del 16enne

Da lapresse.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Pavia, il giudice per i minori ha confermato l’arresto di un ragazzo di 16 anni accusato dell’omicidio di un uomo di 25 anni avvenuto nella notte tra sabato e domenica 19 aprile. L’arresto è stato convalidato dopo l’interrogatorio di garanzia che si è svolto nel carcere Beccaria, a Milano. La vicenda si riferisce a un episodio di cronaca che ha coinvolto il giovane fermato.

Il giudice per i minori ha convalidato il fermo del minorenne accusato dell’omicidio di Gabriele Vaccaro, il 25enne ucciso a Pavia nella notte tra sabato e domenica 19 aprile, al termine dell’interrogatorio di garanzia svoltosi nel carcere Beccaria, a Milano. A riferirlo, al termine dell’udienza, sono stati i difensori del ragazzo, gli avvocati Barbara Ricotti e Filippo Beolchini. “Il ragazzo ha risposto alle domande del giudice, è stato convalidato il fermo, si è riservata sulla misura cautelare”, ha spiegato l’avvocato Ricotti precisando di aver avanzato istanza per i domiciliari o in alternativa la misura presso una comunità. “È molto provato ed è stato collaborativo, ha risposto a tutte le domande del giudice – ha aggiunto la legale – Non riesce a dormire, non riesce a mangiare.🔗 Leggi su Lapresse.it

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