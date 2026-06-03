Ombre sul calcio Sticchi Damiani smonta la versione di Report | Il nulla cosmico

Il direttore dell’area tecnica e il presidente del Lecce hanno risposto alle accuse di Report, definendo la vicenda come “il nulla cosmico”. La conferenza si è aperta con un saluto a Pantaleo Corvino, che si congeda dal club per un periodo di riposo. La discussione si è concentrata sulle recenti polemiche, senza che siano stati forniti nuovi dettagli o dichiarazioni concrete.

LECCE – In una conferenza dal sapore già nostalgico, costruita attorno al saluto-tributo a Pantaleo Corvino che si congeda dal Lecce per un periodo di riposo e riflessione, si è ritagliata uno spazio a parte la replica data dallo stesso direttore dell’area tecnica (oramai ex) e dal presidente del. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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Lecce – Lazio, Sticchi Damiani: contento della prestazione, siamo sulla strada giusta

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