Lecce Sticchi Damiani | Campionato difficile ma abbiamo chance importanti di salvarci Sui 118 anni di storia del club…

Il presidente del Lecce ha commentato la situazione attuale del campionato, definendola difficile ma sottolineando che la squadra ha ancora opportunità significative per evitare la retrocessione. Ha ricordato anche i 118 anni di storia del club, senza approfondire ulteriori dettagli sul percorso o sulle strategie in atto. La sua dichiarazione si concentra sulla fase attuale e sulla speranza di una svolta.

Mercato Napoli, Di Gennaro svela: «Mi aspetto questi colpi per l’anno prossimo». A chi si è riferito Boga ha stregato la Juventus: nessun dubbio sul riscatto! Da separato in casa al Nizza a trascinatore dei bianconeri, dentro al suo magic moment Calciomercato Torino: lascerà i granata in estate. Futuro già definito, svelato il piano del club per questo giocatore. Tutti i dettagli Lecce, Sticchi Damiani: «Campionato difficile, ma abbiamo chance importanti di salvarci. Sui 118 anni di storia del club.» Infortunio Buksa, c’è lesione! L’esito degli esami strumentali: il comunicato dell’Udinese Parma, Pellegrino il dominatore dell’aria: i colpi di testa dell’argentino sono l’arma in più! Il dato impressionante Mercato Napoli, Di Gennaro svela: «Mi aspetto questi colpi per l’anno prossimo». 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Lecce, Sticchi Damiani: «Campionato difficile, ma abbiamo chance importanti di salvarci. Sui 118 anni di storia del club…» Articoli correlati Lecce, Sticchi Damiani dopo il KO con l’Inter: «Abbiamo retto bene ma questa partita mi ha ricordato quella dell’andata. Ecco come sta Gaspar»Montero risolve il contratto con la Juventus: pronta la panchina dell’Al-Ittifaq di Balotelli. Leggi anche: Camarda Lecce, Sticchi Damiani rivela: «Con 20 giorni di riposo può rientrare. Per noi non è cambiato nulla, potrà…» Tutto quello che riguarda Sticchi Damiani Temi più discussi: Il Lecce batte la Cremonese. Sticchi Damiani: Sono strafelice di questo risultato; Calcio meridionale tra Napoli e Lecce: la sfida del Sud; Napoli-Lecce sabato al Maradona: vento del Sud; Eccellenza Pugliese: la 33esima giornata. Lecce, Sticchi Damiani: Occasione importante per la salvezza, Banda può tornare in gruppoIn occasione del 118° anniversario della nascita del club, il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha parlato in conferenza stampa per fare il punto della situazione. I pugliesi hanno perso ... fantacalcio.it Per i 118 anni del club, il presidente dei giallorossi è intervenuto in conferenza stampa nel pomeriggio di oggiPer i 118 anni del club, il presidente dei giallorossi è intervenuto in conferenza stampa nel pomeriggio di oggi ... leccesette.it In occasione dell’anniversario del calcio leccese, il presidente del U.S. Lecce Saverio Sticchi Damiani ha tracciato un bilancio del percorso del club, sottolineando il valore della tifoseria e del progetto sportivo costruito negli ultimi anni. «Oggi siamo la settima ti - facebook.com facebook Il commento del Presidente Saverio Sticchi Damiani sulla vittoria odierna con la Cremonese. “Complimenti alla squadra, al mister ed al pazzesco pubblico del Via del Mare, è stata una vittoria meritata, raggiunta con lo sforzo di tutti. Abbiamo vinto insieme. No x.com