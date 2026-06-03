Omar Di Monopoli a Lecce presenta Il santo degli assetati
Giovedì 4 giugno a Lecce, lo scrittore Omar Di Monopoli ha presentato il suo nuovo libro, “Il santo degli assetati”, nell’ambito dell’evento “Nel frattempo – conversazioni sul futuro”. L’appuntamento si è svolto in una sala cittadina, dove l’autore ha letto alcuni passaggi e risposto alle domande del pubblico. La presentazione ha attirato un pubblico interessato alla sua opera e alle tematiche trattate nel romanzo.
LECCE - Giovedì 4 giugno a Lecce lo scrittore pugliese Omar Di Monopoli presenta “il Santo degli assetati” per “Nel frattempo – conversazioni sul futuro”. Un Salento arido e feroce, sospeso tra noir, western mediterraneo e commedia sociale, in cui l’acqua diventa simbolo di desiderio, mancanza. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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