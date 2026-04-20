Nella partita tra Lecce e Fiorentina, i padroni di casa devono vincere per migliorare la loro posizione in classifica. Attualmente, sono al terzultimo posto, grazie anche al pareggio tra Cremonese e Torino. Nel frattempo, il Foggia si avvia verso la retrocessione, mentre a Monopoli si sono verificati momenti di tensione con un'invasione di campo durante la sconfitta della squadra locale.

Il Lecce ha l’obbligo, praticamente, del risultato pieno con la Fiorentina. Ora i salentini sono al terzultimo posto in solitaria, dopo il pareggio fra Cremonese e Torino. Nel posticipo di stasera (ore 20,45) è appunto necessaria la vittoria. Nel campionato di calcio di serie C girone C si è disputata ieri sera Monopoli-Foggia. Hanno vinto per 1-0 i padroni di casa. Durante il recupero alcuni tifosi del Foggia hanno compiuto un’invasione di campo per tentare di aggredire i giocatori rossoneri che hanno dovuto guadagnare anzitempo gli spogliatoi, con sospensione della partita. In classifica, dopo la penultima giornata, il Foggia è terzultimo (solo perché Siracusa e Trapani, già retrocessi, sono stati fortemente penalizzati, altrimenti sarebbe ultimo) ed è potenzialmente in zona playout che disputerebbe con il Giugliano quartultimo.🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Lecce-Fiorentina. Il Foggia verso la retrocessione, invasione di campo nella sconfitta di Monopoli Calcio

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