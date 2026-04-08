Massimo Recalcati presenta Il seme santo | la poetica di Anselm Kiefer
Massimo Recalcati prosegue la sua indagine nei territori dell’arte, accostandosi all’opera di Anselm Kiefer in cerca del mistero che consente di mutare la ferita del trauma in poesia e le rovine in un nuovo inizio. Partendo dall’esperienza di Kiefer bambino che si aggira in un paesaggio devastato. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
A Milano le Alchimiste di Anselm Kiefer(Adnkronos) – Anselm Kiefer, tra le figure più autorevoli dell'arte contemporanea internazionale, rende omaggio alle alchimiste con un nuovo ciclo...
Anselm Kiefer. Le sue Alchimiste stregano MilanoAppositamente pensata per la Sala delle Cariatidi, sino al 27 settembre Palazzo Reale di Milano ospita l‘attesissima mostra di Anselm Kiefer,...
Temi più discussi: Conferenza di Massimo Recalcati a Genova: Clinica psicoanalitica delle istituzioni; Massimo Recalcati: come leggere da laici il mistero della resurrezione; Recalcati ai genitori: Non fate progetti sui vostri figli; Cremona Massimo Recalcati al Teatro Ponchielli racconta Evento 14 maggio.
Massimo Recalcati a Bergamo: presenta il libro La luce e l’onda. Cosa significa insegnare?Massimo Recalcati arriva a Bergamo. Lo psicoanalista sarà ospite della rassegna letteraria Librai per un anno venerdì 23 gennaio 2026 alle 18.30 all’Aula Magna dell’Università degli studi di Bergamo ... bergamonews.it
Massimo Recalcati ospite di «Librai per un anno»: il 23 gennaio nell’aula magna dell’Università di BergamoSono aperte le prenotazioni per il prossimo appuntamento di «Librai per un anno», rassegna letteraria che promuove l’azione dei librai indipendenti di Bergamo. Venerdì 23 gennaio, alle 18,30 nell’aula ... ecodibergamo.it
Il prof. Massimo Recalcati dice che la salvezza non nasce né dalla legge né dalla semplice conoscenza, ma da un incontro di grazia che può perfino presentarsi come disgrazia e deviare il corso di una vita. Il punto decisivo è che l’umano, fatto di carne, contra - facebook.com facebook