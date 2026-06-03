Omaggio a Yayoi Kusama | mostra collettiva alla Galleria Studio CiCo
Dal 8 al 22 giugno 2026, la Galleria Studio CiCo di Roma ospita una mostra collettiva dedicata a Yayoi Kusama. L’esposizione presenta opere di vari artisti contemporanei ispirate alla figura e alle tematiche dell’artista giapponese. La mostra si svolge all’interno degli spazi della galleria, con opere esposte in diverse sale. L’evento si concentra sulla produzione artistica di Kusama e sulla sua influenza nel panorama internazionale.
Dal 8 al 22 giugno 2026 la Galleria Studio CiCo di Roma ospita “Omaggio a Yayoi Kusama”, mostra collettiva di arte contemporanea dedicata a una delle figure più influenti e visionarie del panorama artistico internazionale. L’inaugurazione è in programma lunedì 8 giugno alle ore 18 negli spazi. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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