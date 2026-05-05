Roma il territorio si fa arte | la mostra collettiva allo Studio CiCo
Cosa: Mostra d’arte contemporanea collettiva intitolata Il territorio in cui viviamo visto con gli occhi di ogni età, stato, etnia.. Dove e Quando: Galleria Studio CiCo, Via Gallese 8, 10, 12 – Roma. Dall’8 al 15 maggio 2026.. Perché: Un’indagine corale sul concetto di confine e appartenenza, con il patrocinio del XV Municipio di Roma Capitale.. Il concetto di territorio, nell’epoca della globalizzazione estrema e della ridefinizione costante dei confini digitali e fisici, smette di essere una semplice coordinata geografica per trasformarsi in un organismo pulsante. La Galleria Studio CiCo di Roma inaugura un progetto espositivo di profonda riflessione sociale e artistica, ponendo l’accento sulla pluralità degli sguardi.🔗 Leggi su Ezrome.it
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