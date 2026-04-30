Sanda Necòle il suo mare e la sua Bari mostra collettiva alla galleria Art and more

In occasione della festa di San Nicola, la galleria Art and More presenta una mostra collettiva dedicata a questa figura e alla città di Bari. La rassegna raccoglie opere di diversi artisti che interpretano il legame tra il mare, la tradizione e il patrimonio locale. L'esposizione rimarrà aperta fino alla fine del mese, offrendo al pubblico un'occasione per esplorare vari sguardi e stili legati alla figura di San Nicola e alla cultura cittadina.

In occasione della festa più amata dai baresi, la galleria Art and More è lieta di annunciare la mostra collettiva dedicata a San Nicola.artisti:Guido CorazziariNicola DamianiRaffaella FatoSalvatore D'angeloStavroula PoulakiTitti D’AlessandroValentina Savina VurchioYanira Delgado AltamiranoLa.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Mostra collettiva "Women, flowers and cats" alla galleria Art and moreDonne, Fiori e Gatti: la Primavera sboccia nel cuore di Bari con la nuova collettiva di "Art and MORE"Dal 14 marzo al 24 aprile, la galleria del... Armony, la mostra collettiva della Galleria Studio CicoLa Galleria d'Arte Studio CiCo di Roma è lieta di presentare “ARMONY”, una mostra collettiva di arte contemporanea che riunisce diversi artisti...