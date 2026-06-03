Oltre mille artigiani da tutto il mondo | ha chiuso ieri Anteprima d' estate
Ha chiuso ieri "Anteprima d'estate", l'evento promosso da Artigiano in Fiera che celebra la bella stagione con un'esperienza immersiva dedicata all'artigianato e alle culture del mondo. Con oltre mille artigiani da 50 Paesi, si conferma molto più di una fiera: un ponte tra culture, spazio autentico di incontro e dialogo. La manifestazione ha saputo registrare una buona partecipazione, confermando il numero di visitatori della prima edizione e consolidandosi come appuntamento atteso nel calendario milanese, nonostante le difficoltà in apertura di evento, causate dallo sciopero nazionale dei trasporti di venerdì 29 maggio. "Ancora una volta -... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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Inaugurata ‘Anteprima d’estate‘. Il viaggio fra le culture del mondo. Le eccellenze di oltre mille artigianiÈ stata inaugurata l’evento ‘Anteprima d’estate’, dedicato alle culture del mondo e alle eccellenze di oltre mille artigiani.
Mille artigiani da 50 paesi a Fieramilano: apre Anteprima d’estate 2026, ingresso gratuito fino al 2 giugnoOggi, 29 maggio, i padiglioni di Fieramilano Rho si sono aperti con l’Anteprima d’estate 2026, una mostra dedicata all’artigianato internazionale.
Temi più discussi: Con oltre mille artigiani da 50 Paesi chiude a Milano Anteprima d'Estate; Anteprima d’Estate torna a Milano con oltre mille espositori; Oltre mille artigiani da tutto il mondo: ha chiuso ieri Anteprima d'estate; Al via l’Anteprima d’estate dell’Artigiano in Fiera. Tutto quello che c’è da sapere.
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Oltre mille artigiani da cinquanta Paesi tornano a Milano, non solo per vendere il loro lavoro, ma per costruire ponti tra culture. Dal 29 maggio al 2 giugno, a Fieramilano Rho, si apre la seconda edizione di ANTEPRIMA D'ESTATE, manifestazione promossa facebook
Anteprima d’estate. Mille espositori da 50 paesiL’anticipazione dell’Artigiano in Fiera ha chiuso confermando numeri record. L’iniziativa che racconta le eccellenze ha costruito un ponte fra le culture. msn.com