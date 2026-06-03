Oltre mille artigiani da tutto il mondo | ha chiuso ieri Anteprima d' estate

Da ilgiornale.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ha chiuso ieri "Anteprima d'estate", l'evento promosso da Artigiano in Fiera che celebra la bella stagione con un'esperienza immersiva dedicata all'artigianato e alle culture del mondo. Con oltre mille artigiani da 50 Paesi, si conferma molto più di una fiera: un ponte tra culture, spazio autentico di incontro e dialogo. La manifestazione ha saputo registrare una buona partecipazione, confermando il numero di visitatori della prima edizione e consolidandosi come appuntamento atteso nel calendario milanese, nonostante le difficoltà in apertura di evento, causate dallo sciopero nazionale dei trasporti di venerdì 29 maggio. "Ancora una volta -... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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