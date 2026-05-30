È stata inaugurata l’evento ‘Anteprima d’estate’, dedicato alle culture del mondo e alle eccellenze di oltre mille artigiani. L’evento si propone come un punto di incontro tra persone di provenienze diverse, anche da paesi colpiti da conflitti, offrendo loro uno spazio per condividere le proprie esperienze attraverso il lavoro artigianale.

Anteprima d’estate è, prima di tutto, un luogo di incontro tra persone provenienti da contesti molto diversi, anche da Paesi oggi segnati da conflitti, che qui trovano uno spazio per raccontarsi attraverso il proprio lavoro. L’artigianato, con la sua dimensione profondamente umana, ci ricorda che dietro ogni prodotto ci sono storie, culture e tradizioni che meritano di essere conosciute. Creare occasioni di incontro come questa significa contribuire a costruire uno spazio di dialogo aperto e continuo tra culture diverse". Ha commentato così Antonio Intiglietta, Presidente di Ge.Fi. Spa, all’inaugurazione di Anteprima D’Estate nei padiglioni di Fieramilano Rho. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Inaugurata ‘Anteprima d’estate‘. Il viaggio fra le culture del mondo. Le eccellenze di oltre mille artigiani

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