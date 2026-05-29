Oggi, 29 maggio, i padiglioni di Fieramilano Rho si sono aperti con l’Anteprima d’estate 2026, una mostra dedicata all’artigianato internazionale. Oltre mille artigiani provenienti da 50 paesi hanno allestito le proprie bancarelle, offrendo prodotti di vario genere. L’ingresso è gratuito e resterà aperto fino al 2 giugno. Nel mattino si percepiva un profumo di gelsomino e di vacanza nell’aria.

Oggi, 29 maggio, i padiglioni di Fieramilano Rho si svegliano con un profumo diverso: non è quello dell’autunno che accompagna la grande Artigiano in Fiera di dicembre, ma qualcosa di più leggero, sospeso tra il gelsomino e la promessa di vacanza. È il giorno in cui apre la seconda edizione di Anteprima d’estate, la manifestazione promossa da Artigiano in Fiera che fino al 2 giugno trasformerà il polo espositivo in un grande villaggio globale del saper fare. Oltre mille artigiani da cinquanta paesi sotto lo stesso tetto. Numeri che fanno girare la testa, eppure è tutto vero: più di mille artigiani provenienti da cinquanta Paesi hanno montato i loro stand nei quattro padiglioni della fiera, pronti ad accogliere i visitatori ogni giorno dalle 10 alle 22. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Mille artigiani da 50 paesi a Fieramilano: apre Anteprima d’estate 2026, ingresso gratuito fino al 2 giugno

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