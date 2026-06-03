Oltre il pregiudizio degli adulti | la consapevolezza sui social

Un malinteso tra adulti e giovani sui social media viene spesso trasmesso di generazione in generazione. La questione riguarda la percezione che gli adulti hanno delle attività online dei più giovani, ritenendo che siano sempre rischiose o sbagliate. Questa convinzione si diffonde senza considerare che molti ragazzi sono consapevoli dei limiti e delle pericolosità, anche se non sempre vengono riconosciuti.

C’è un grande malinteso che viaggia di generazione in generazione, ed è per questo che vorrei parlarne in questa sezione. Se ascolti gli adulti – che siano genitori, professori o opinionisti in TV – i social network sono il male assoluto. Ne parlano come di un mostro moderno che ci sta manipolando il cervello, convinti che noi ragazzi siamo una massa di zombie digitali, totalmente ignari dei pericoli che stiamo correndo. Io personalmente però, ritengo che noi ragazzi, o per lo meno la maggior parte, sappiamo benissimo dove siamo. Il punto di partenza che i “grandi” non riescono a cogliere è che quasi tutti noi ragazzi siamo perfettamente a conoscenza delle due facce della medaglia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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TRUFFE PER LA PRESUNTA DIFFAMAZIONE SUI SOCIAL

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