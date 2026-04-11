Asti la scuola degli adulti esplode | oltre 3.500 nuovi studenti

Asti ha visto un aumento significativo degli iscritti alla scuola per adulti, con oltre 3.500 studenti registrati nell’Istituto CPIA 1. Questa cifra rappresenta un incremento importante rispetto agli anni precedenti e riflette un ritorno massiccio alle lezioni per gli adulti che desiderano ottenere una formazione. La crescita ha portato a un aumento della popolazione scolastica in questa struttura, che si occupa di corsi di formazione per persone adulte.