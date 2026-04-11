Asti la scuola degli adulti esplode | oltre 3.500 nuovi studenti
Asti ha visto un aumento significativo degli iscritti alla scuola per adulti, con oltre 3.500 studenti registrati nell’Istituto CPIA 1. Questa cifra rappresenta un incremento importante rispetto agli anni precedenti e riflette un ritorno massiccio alle lezioni per gli adulti che desiderano ottenere una formazione. La crescita ha portato a un aumento della popolazione scolastica in questa struttura, che si occupa di corsi di formazione per persone adulte.
L’Istituto Scolastico Statale per l’Istruzione degli Adulti di Asti, noto come CPIA 1, registra un incremento sostanziale della propria comunità scolastica, superando la soglia dei 3.500 iscritti. Questo dato evidenzia una crescita di quasi 500 unità rispetto all’anno precedente, confermando il ruolo centrale che la formazione continua gioca nel tessuto sociale e produttivo del territorio astigiano. Il fenomeno non è solo quantitativo, ma riflette una trasformazione profonda nelle necessità educative della provincia. All’interno delle aule si intrecciano percorsi di integrazione linguistica per i cittadini stranieri, possibilità di recupero del percorso scolastico per i giovani a rischio dispersione e aggiornamenti professionali per lavoratori che cercano nuove opportunità.🔗 Leggi su Ameve.eu
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