Al via le riprese del cortometraggio Il peso degli sguardi | un film che va oltre il pregiudizio

TORRE SANTA SUSANNA - Ha preso il via ieri, sabato 11 aprile, la lavorazione del cortometraggio "Il peso degli sguardi", un nuovo progetto cinematografico che unisce arte cinematografica e impegno sociale. L'iniziativa è promossa dalla cooperativa sociale Il Melograno nell'ambito dei progetti Sai.🔗 Leggi su Brindisireport.it

“Freevola – Il peso degli sguardi”, spettacolo e dibattito ad Abano TermeIl peso delle aspettative, la trappola degli stereotipi e quel bisogno, a volte insostenibile, di sentirsi accettati.

Edoardo De Angelis: concluse a Napoli le riprese del suo nuovo film “Il fuoco che ti porti dentro”Edoardo De Angelis termina le riprese a Napoli di "Il fuoco che ti porti dentro", film con Vanessa Scalera tratto dal romanzo di Antonio Franchini.