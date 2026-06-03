Un’impresa ha annunciato di aver avviato un nuovo progetto volto a strutturare i processi creativi. La strategia consiste nel trasformare le intuizioni singole in risultati duraturi, attraverso procedure formalizzate. La direzione ha precisato che affidarsi esclusivamente al talento individuale comporta rischi, e per questo si sta puntando a sistemi più organizzati. Il cambiamento mira a garantire una continuità di innovazione nel tempo.

Come si trasforma un'intuizione isolata in un valore aziendale costante? Quali rischi corre un'impresa che dipende solo dal talento individuale? Come può un leader integrare i contributi di tutto il team? Cosa serve per bilanciare rigore operativo e libertà espressiva??? In Breve Mazzoli propone la gestione organizzativa per stabilizzare il valore del Made in Italy. La leadership deve integrare contributi multipli attraverso l'ascolto delle risorse umane. Il model . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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How to get rich without luck, talent, or a trust fund

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