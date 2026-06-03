Oltre il genio | la creatività aziendale richiede processi strutturati

Da ameve.eu 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un’impresa ha annunciato di aver avviato un nuovo progetto volto a strutturare i processi creativi. La strategia consiste nel trasformare le intuizioni singole in risultati duraturi, attraverso procedure formalizzate. La direzione ha precisato che affidarsi esclusivamente al talento individuale comporta rischi, e per questo si sta puntando a sistemi più organizzati. Il cambiamento mira a garantire una continuità di innovazione nel tempo.

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Come si trasforma un'intuizione isolata in un valore aziendale costante? Quali rischi corre un'impresa che dipende solo dal talento individuale? Come può un leader integrare i contributi di tutto il team? Cosa serve per bilanciare rigore operativo e libertà espressiva??? In Breve Mazzoli propone la gestione organizzativa per stabilizzare il valore del Made in Italy. La leadership deve integrare contributi multipli attraverso l'ascolto delle risorse umane. Il model . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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