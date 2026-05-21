Dal rapporto tra genio e follia alla paura della creatività | il testo Il senno di prima di Fulvio Scaparro scritto nel 2004 continua a parlare al presente

Tra le pagine di “Il senno di prima”, scritto nel 2004 da Fulvio Scaparro, si affronta il rapporto tra genio e follia e la paura che spesso accompagna la creatività. Il libro, sebbene scritto quasi venti anni fa, mantiene una risonanza attuale, poiché si concentra su temi universali che continuano a essere dibattuti. Alcuni testi, infatti, riescono a superare il tempo, offrendo spunti di riflessione anche a distanza di anni, e questo è uno di quelli.

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