Dal rapporto tra genio e follia alla paura della creatività | il testo Il senno di prima di Fulvio Scaparro scritto nel 2004 continua a parlare al presente
Tra le pagine di “Il senno di prima”, scritto nel 2004 da Fulvio Scaparro, si affronta il rapporto tra genio e follia e la paura che spesso accompagna la creatività. Il libro, sebbene scritto quasi venti anni fa, mantiene una risonanza attuale, poiché si concentra su temi universali che continuano a essere dibattuti. Alcuni testi, infatti, riescono a superare il tempo, offrendo spunti di riflessione anche a distanza di anni, e questo è uno di quelli.
C i sono testi che invecchiano rapidamente e altri che, riletti a distanza di anni, sembrano aver previsto il futuro. È il caso di questo capitolo de Il senno di prima, scritto da Fulvio Scaparro nel novembre 2004 e ancora straordinariamente contemporaneo nel modo in cui affronta temi come la creatività, il conformismo, il bisogno di immaginare e la paura sociale verso ciò che sfugge alle regole. Il titolo gioca ironicamente con il celebre detto “ del senno di poi son piene le fosse ”. Qui invece il “senno” arriva prima: è quello della creatività, dell’intuizione, della capacità di vedere possibilità che ancora non esistono. Una forma di pensiero spesso irregolare, inquieta, perfino scomoda, ma essenziale per ogni autentico cambiamento. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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