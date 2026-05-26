Il 26 maggio 1926 nasceva Miles Davis, considerato uno dei più grandi innovatori del jazz. La sua carriera ha segnato profondamente la musica, portando nuove sonorità e stili. Davis è ricordato per il suo talento e la capacità di reinventarsi nel corso degli anni, ma anche per le difficoltà personali e momenti di fragilità che hanno accompagnato la sua vita. La sua influenza si estende oltre il jazz, rendendolo una figura chiave nella storia musicale.

Cento anni fa, il 26 maggio 1926, nasceva Miles Davis, genio indiscusso del jazz che ha rivoluzionato la musica a livello internazionale. La sua arte, a distanza di decenni, continua ad influenzare numerosi artisti e ad essere ascoltata in ogni parte del mondo, segno della sua grandezza e immenso talento. Da “Summertime” a “So What”, da “Milestones” a “Bye Bye Blackbird” e “Blue in Green” sono diverse le canzoni che lo hanno reso grande grazie all’utilizzo magistrale della tromba. Gli esordi. Cresciuto in una famiglia colta e benestante, nel 1944 inizia gli studi alla Juliard School di New York, ma poco dopo li abbandona per suonare nei locali accanto a nomi del calibro di Dizzy Gillespie e Charlie Parker. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Miles Davis e l’inquietudine dell’animo: la fragilità oltre il genio

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Temi più discussi: La musica di Miles Davis, raccontata dalla A alla Z; Miles Davis, la musica che ha fatto la rivoluzione; Miles Davis, John Coltrane e la New York sfavillante del grande jazz; Kind of Miles, sul nuovo Robinson i cent’anni dalla nascita del genio del jazz.

Oggi, cento anni fa, nasceva uno dei più grandi geni musicali del XX secolo, #cultisti , e l’indiscusso maestro del #jazz : #MilesDavis . Infinite le sue creazioni musicali che hanno fatto la Storia… voi quale preferite? @pillolerock Miss @annalisa2380 cosa x.com

Miles Davis - Miles Of Jazz? reddit

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