Miles Davis e l’inquietudine dell’animo | la fragilità oltre il genio
Il 26 maggio 1926 nasceva Miles Davis, considerato uno dei più grandi innovatori del jazz. La sua carriera ha segnato profondamente la musica, portando nuove sonorità e stili. Davis è ricordato per il suo talento e la capacità di reinventarsi nel corso degli anni, ma anche per le difficoltà personali e momenti di fragilità che hanno accompagnato la sua vita. La sua influenza si estende oltre il jazz, rendendolo una figura chiave nella storia musicale.
Cento anni fa, il 26 maggio 1926, nasceva Miles Davis, genio indiscusso del jazz che ha rivoluzionato la musica a livello internazionale. La sua arte, a distanza di decenni, continua ad influenzare numerosi artisti e ad essere ascoltata in ogni parte del mondo, segno della sua grandezza e immenso talento. Da “Summertime” a “So What”, da “Milestones” a “Bye Bye Blackbird” e “Blue in Green” sono diverse le canzoni che lo hanno reso grande grazie all’utilizzo magistrale della tromba. Gli esordi. Cresciuto in una famiglia colta e benestante, nel 1944 inizia gli studi alla Juliard School di New York, ma poco dopo li abbandona per suonare nei locali accanto a nomi del calibro di Dizzy Gillespie e Charlie Parker. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Notizie e thread social correlati
Sonorità visive: il genio di Miles Davis celebrato a Villa CattaneoA Villa Cattaneo a Pordenone si apre una mostra dedicata a Miles Davis, uno dei musicisti più influenti del jazz.
Leggi anche: Cent’anni fa nasceva Miles Davis: genio e intelligenza, così ha cambiato il jazz
Temi più discussi: La musica di Miles Davis, raccontata dalla A alla Z; Miles Davis, la musica che ha fatto la rivoluzione; Miles Davis, John Coltrane e la New York sfavillante del grande jazz; Kind of Miles, sul nuovo Robinson i cent’anni dalla nascita del genio del jazz.
Oggi, cento anni fa, nasceva uno dei più grandi geni musicali del XX secolo, #cultisti , e l’indiscusso maestro del #jazz : #MilesDavis . Infinite le sue creazioni musicali che hanno fatto la Storia… voi quale preferite? @pillolerock Miss @annalisa2380 cosa x.com
IL SOFFIO DI MILES Ho sentito per l'ultima volta il soffio della tromba di Miles Davis, il suono più vicino all'anima, nell'estate del 1991, due mesi prima della sua morte. È un ricordo prolungato, vissuto da vicino per due giorni: non solo il concerto, che venne rip facebook
Miles Davis - Miles Of Jazz? reddit
Enrico Rava: Il suono di Miles Davis ha deciso la mia vitaDal capolavoro Kind of Blue agli incontri nei club di New York: Enrico Rava ricorda Miles Davis nel centenario della nascita del musicista che rivoluzionò il jazz ... famigliacristiana.it
100 anni di Miles Davis, l’uomo che suonava la musica che non c’èCon Miles Davis – Assolo a fumetti, pubblicato da Edizioni BD, Lucio Ruvidotti realizza un’opera pazza, sfrenata e tronfia. Per questo bellissima ... mowmag.com