Oltre cento violazioni durante il MotoGP | controlli tra droga lavoro irregolare ed evasione

Durante il Gran Premio d’Italia MotoGP 2026 sono state accertate più di cento violazioni, tra cui controlli su droga, lavoro irregolare ed evasione fiscale. Quattro persone sono state denunciate all’autorità giudiziaria, mentre 86 soggetti sono stati segnalati alle Prefetture come assuntori di sostanze stupefacenti. L’attività di controllo è stata condotta dalla guardia di finanza nel corso dell’evento.

Oltre cento violazioni accertate, quattro persone denunciate all’Autorità giudiziaria e 86 soggetti segnalati alle Prefetture quali assuntori di sostanze stupefacenti: è il bilancio dell’attività di controllo svolta dalla guardia di finanza in occasione del Gran Premio d’Italia MotoGP 2026. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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