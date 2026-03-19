Controlli straordinari tra Fondi Formia e Terracina | droga violazioni e un arresto su mandato europeo

La Polizia di Stato ha condotto controlli straordinari nelle città di Fondi, Formia e Terracina, concentrandosi sulla prevenzione e il contrasto allo spaccio di droga. Durante le operazioni sono state identificate violazioni di varia natura e un uomo è stato arrestato su mandato europeo. Le forze dell'ordine hanno intensificato le attività nella zona nel corso delle ultime ore.

Fondi, 19 marzo 2026 – Proseguono i controlli straordinari della Polizia di Stato nel sud pontino, con interventi che nelle ultime ore hanno interessato Fondi, Formia e Terracina nell’ambito delle attività di prevenzione, controllo del territorio e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. A Fondi, nella serata di ieri, gli agenti hanno effettuato mirate attività contro il degrado urbano e il fenomeno dello spaccio, concentrando i controlli soprattutto nelle aree centrali della città. I servizi sono stati svolti sia da personale in uniforme sia in abiti civili, con l’obiettivo di garantire una presenza più capillare e incisiva sul territorio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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