Durante il weekend del Moto Gp al Mugello sono state accertate oltre cento violazioni, tra cui irregolarità fiscali e lavorative. Quattro persone sono state denunciate e 86 segnalate per uso di droga. Sono stati riscontrati anche numerosi casi di evasione fiscale e lavoro nero. I controlli sono stati condotti dalle forze dell’ordine, che hanno sequestrato sostanze stupefacenti e sanzionato diverse attività.

MUGELLO – Oltre cento violazioni accertate, quattro persone denunciate, 86 segnalate per uso di stupefacenti e numerose irregolarità fiscali e lavorative. È il bilancio dei controlli della guardia di finanza di Firenze durante il Gran Premio d’Italia MotoGp 2026, andato in scena all’ autodromo internazionale del Mugello dal 29 al 31 maggio. Il fronte più significativo riguarda gli stupefacenti. Le operazioni hanno portato alla denuncia di quattro persone per traffico e detenzione illecita di sostanze. Altri 86 soggetti, tra cui tre minorenni, sono stati segnalati alle prefetture competenti come assuntori. In totale sono stati sequestrati 275,60 grammi di hashish, 96,62 grammi di marijuana, 36,90 grammi di cocaina, 3,47 grammi di Mdma e 0,39 grammi tra ketamina ed ecstasy, oltre a 17 sigarette contenenti sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Droga, lavoro nero e evasione fiscale: il bilancio dei controlli al Moto Gp del Mugello

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