Oltre 2 milioni di euro per opere sicurezza e manutenzioni

Il consiglio comunale di Cadoneghe ha approvato la variazione al bilancio di previsione 2026-2028, destinando oltre 2 milioni di euro a interventi su opere pubbliche, sicurezza e manutenzioni. La decisione include l’utilizzo di una parte dell’avanzo di amministrazione vincolato, specificamente riservato agli investimenti. La delibera riguarda anche gli allegati al bilancio, che sono stati aggiornati di conseguenza. La somma sarà impiegata per migliorare infrastrutture e servizi nel territorio comunale.

Il consiglio comunale di Cadoneghe ha approvato, nel corso dell’ultima seduta, la variazione al bilancio di previsione 2026-2028 e ai relativi allegati, con l’applicazione di una parte dell’avanzo di amministrazione vincolato e destinato agli investimenti. La manovra consente di destinare nuove. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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Pontina Vecchia: oltre 2 milioni di euro per la sicurezza di ponti e viadotti

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