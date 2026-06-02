Fiume Sarno investimenti per oltre 6,6 milioni di euro per il dragaggio e sicurezza dei canali

Da salernotoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Ente Parco del Bacino Idrografico del Sarno ha annunciato investimenti superiori a 6,6 milioni di euro per il dragaggio e la sicurezza dei canali fluviali. È stato avviato un monitoraggio ambientale coordinato e istituito un Tavolo Tecnico permanente per sorvegliare sui lavori di rifunzionalizzazione idraulica. Queste misure mirano a migliorare la gestione delle acque e a prevenire rischi legati a esondazioni e degrado ambientale.

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L’Ente Parco Regionale del Bacino Idrografico del fiume Sarno annuncia l'avvio di un'azione coordinata di monitoraggio ambientale e istituisce un Tavolo Tecnico permanente per vigilare sui grandi interventi di rifunzionalizzazione idraulica. Al centro della programmazione regionale, con le. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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