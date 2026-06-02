Fiume Sarno investimenti per oltre 6,6 milioni di euro per il dragaggio e sicurezza dei canali

Notizia in breve

L’Ente Parco del Bacino Idrografico del Sarno ha annunciato investimenti superiori a 6,6 milioni di euro per il dragaggio e la sicurezza dei canali fluviali. È stato avviato un monitoraggio ambientale coordinato e istituito un Tavolo Tecnico permanente per sorvegliare sui lavori di rifunzionalizzazione idraulica. Queste misure mirano a migliorare la gestione delle acque e a prevenire rischi legati a esondazioni e degrado ambientale.