Fiume Sarno investimenti per oltre 6,6 milioni di euro per il dragaggio e sicurezza dei canali
L’Ente Parco del Bacino Idrografico del Sarno ha annunciato investimenti superiori a 6,6 milioni di euro per il dragaggio e la sicurezza dei canali fluviali. È stato avviato un monitoraggio ambientale coordinato e istituito un Tavolo Tecnico permanente per sorvegliare sui lavori di rifunzionalizzazione idraulica. Queste misure mirano a migliorare la gestione delle acque e a prevenire rischi legati a esondazioni e degrado ambientale.
L’Ente Parco Regionale del Bacino Idrografico del fiume Sarno annuncia l'avvio di un'azione coordinata di monitoraggio ambientale e istituisce un Tavolo Tecnico permanente per vigilare sui grandi interventi di rifunzionalizzazione idraulica. Al centro della programmazione regionale, con le. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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Fiume Sarno, investimenti per oltre 6,6 milioni di euro per il dragaggio e sicurezza dei canali ift.tt/Cu5anAH ift.tt/CsMLH8X x.com
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