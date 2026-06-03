Gorgoglione segnala un aumento di topi e aree verdi lasciate all’abbandono, con rami secchi e buche nei parchi che rappresentano potenziali pericoli. La presenza di colonie feline gestite in modo inappropriato viene indicata come possibile fattore che influisce sulla diffusione dei ratti. La situazione evidenzia problemi di manutenzione e gestione delle aree pubbliche, con le autorità chiamate a intervenire per affrontare il degrado.

Quali pericoli nascondono i rami secchi e le buche nei parchi?. Come influisce la gestione delle colonie feline sulla presenza di ratti?. Chi deve intervenire per riparare le panchine rotte e inutilizzabili?. Dove si concentrano i rischi maggiori per i bambini del quartiere?.? In Breve Panchine rotte e mancanza di ombra penalizzano anziani e famiglie nel quartiere Olmi.. Ratti avvistati vicino alle zone gioco e all'istituto Comprensivo Bruno Munari.. Rami secchi e buche nel terreno creano rischi fisici nelle aree gioco.. Cibo per colonie feline attira roditori nelle aree intorno al comprensorio Munari.. Degrado e pericoli nel quartiere Olmi: la denuncia per il parchetto e le aree verdi di Milano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Olmi, allarme degrado: Gorgoglione segnala topi e parchi abbandonati

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